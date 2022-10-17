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الإثنين، 17-10-2022 02:56 م

نادين الراسي تفاجئ الجميع بفيديو لشقيقها الراحل -فيديو

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الوكيل الإخباري - شاركت النجمة اللبنانية نادين الراسي متابعيها على "تويتر" بمقطع فيديو ظهرت فيه بملابس سوداء وتحمل في يدها قلماً وتحاول كتابة رسالة لشقيقها الراحل النجم جورج الراسي تحت عنوان "عيونك عنوان حياتي".

وبصوت مبحوح، وجّهت الراسي رسالة رثاء الى شقيقها الراحل عبّرت من خلالها عن حزنها وشوقها والحنين الذي تعيشه منذ رحيله، ودعت رب العالمين أن يمنّ عليها بالصبر والتحمل... وعلّقت على المقطع قائلةً: "بالسما منتلاقى... يا خيي شكر كبير لكل المحبين على وقفتن حدّي وعلى صلواتن الدايمة يلي من خلالها رح كفي الطريق بمرافقة ملاكي يلي بالسما".


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