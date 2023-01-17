نادين الراسي : ما حدا بيعرف ظروف الثاني

الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو للاعلامي مصطفى الاغا، يتحدث فيه عن اصابة البعض بمرض الغيرة، اذ قال: "الاكيد انو في ناس غيورة وبتراقب الاخرين، ويمكن تقلدن، والاكيد في ناس ممكن تنزعج من هالغيرة، بس لا تنزعج ولا على بالك".

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وارفقت نادين الفيديو بتعليق قالت فيه: "بس نعرف قيمة حالنا ونركز بطاقاتنا ونحب حالنا ونشكر ربنا على نعمو، منحمي حالنا من هالمرض البشع، واتذكروا دايما انو ما حدا بيعرف ظروف التاني وشو عم يواجه كل يوم، ف الله معنا جميعا".



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