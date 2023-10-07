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السبت، 07-10-2023 09:20 ص

نادين نجيم تحذر برسالة غامضة وتثير التساؤلات

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جدلاً برسالة غامضة حول من يحاول أن يختبر صبرها، دون أن توضح المقصود من الأمر، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات من قبل المتابعين.

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نادين نجيم تحذر برسالة غامضة
وحذرت نادين نجيم في رسالتها من إظهار جانبها المظلم نتيجة دفعها لذلك من قبل البعض لكونها تبدو لطيفة مع الأشخاص إلا أنه بمقدورها أن تكون شخصاً قاسياً.


وكتبت نادين نجيم في رسالتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها.


لم توضح نادين نجيم المقصود برسالتها، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول المقصود من رسالتها خاصة أنها في الفترة الأخيرة كشفت عن بعض الأزمات مع زوجها السابق رجل الأعمال هادي أسمر، وهو ما دفع البعض للاعتقاد أن هذا هو المقصود بتلك الرسالة.

 

 لها

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