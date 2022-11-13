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الأحد، 13-11-2022 02:17 م

نادين نسيب نجيم تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

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الوكيل الإخباري-بعدما نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو في خاصية القصة بصفحتها تظهر فيه وهي تمر في وعكة صحية ، أخذ العديد من معجبيها بإرسائل الرسائل لها للاطمئنان على صحتها، ومنهم إحدى المتابعات التي سألتها إن كانت أصبحت أفضل من قبل طالبة منها ان تطمئنها، فردت نادين كاتبة :"شوي احسن حرارتي بتكسر شوي عم باخد ادوية ونايمة بس عندي بعد مشهد واحد اليوم و بودع صالون زهرة".

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في المقابل ورغم حالتها الصحية إلا أن نادين تشعر بالسعادة للوصول إلى الانتهاء من تصوير الحلقة الختامية من مسلسل صالون زهرة في جزئه الثاني الأمر الذي أنساها مرضها وهي كانت أوضحت أنها تعاني من نزلة برد عادية فقط.

 

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