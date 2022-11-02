موعد عرض مسلسل 'صالون زهرة2' لـ نادين نجيم - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد النجاح الذي حققه مسلسل صالون زهرة في الجزء الأول، أعلنت منصة شاهد انطلاق الموسم الثاني من المسلسل يوم 10 نوفمبر الجاري.

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وطرحت منصة شاهد الإعلان الدعائي للجزء الثاني من المسلسل وكتبت عليه: " هش وهش يا ديـــك، زهرة راجـــعة تربيك.. منتوف يا دجــاج" في مشهد كوميدي يجمع نادين نسيب نجيم ومجدي مشموشي.

صالون زهرة سبب شائعة طاردت نادين نسيب نجيم

نشرت نادين نسيب نجيم، صورة لم يظهر بها سوى يدها ويد شخص أخر واكتفت بالتعليق عليها قائلة: "لا تحتاج إلى تعليق، انتظروا ذلك فقط".



وانتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول شائعات ارتباط نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، لترد "نادين" قائلة: "الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة".

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