نادين نسيب نجيم توثق اجمل اللحظات مع طفليها ووالدتها لمناسبة عيد الام

الوكيل الإخباري- احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد الام على طريقتها الخاصة.

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ونشرت نادين على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام مقطع فيديو وثقت فيه اجمل اللحظات التي جمعتها بطفليها هافين وجيوفاني، إضافة للقطات جمعتها بوالدتها وخطيبها.



وارفقت نادين الفيديو بتعليق قالت فيه:"من قلبي و روحي بحبكم ولو هل الدني عطيتني كنوز الدني بقلكم انتوا الدني و انتوا كنزها انتوا الحياة و انتوا حلاوتها انتوا الحب و انتوا سعادتها . الله يحميكم و بقلبي يخليكم و بعيوني خبيكم تتخلص الدني كل عيد أم و انتي العيد بحياتنا وضلك متل الشمعة مضواية دربنا".



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