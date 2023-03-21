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الثلاثاء، 21-03-2023 04:40 م

نادين نسيب نجيم توثق اجمل اللحظات مع طفليها ووالدتها لمناسبة عيد الام

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الوكيل الإخباري- احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد الام على طريقتها الخاصة.

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ونشرت نادين على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام مقطع فيديو وثقت فيه اجمل اللحظات التي جمعتها بطفليها هافين وجيوفاني، إضافة للقطات جمعتها بوالدتها وخطيبها.


وارفقت نادين الفيديو بتعليق قالت فيه:"من قلبي و روحي بحبكم ولو هل الدني عطيتني كنوز الدني بقلكم انتوا الدني و انتوا كنزها انتوا الحياة و انتوا حلاوتها انتوا الحب و انتوا سعادتها . الله يحميكم و بقلبي يخليكم و بعيوني خبيكم تتخلص الدني كل عيد أم و انتي العيد بحياتنا وضلك متل الشمعة مضواية دربنا".

 


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