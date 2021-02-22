ناصر القصبي في عمل كوميدي جديد !

الوكيل الاخباري - يعود الفنان السعودي ناصر القصبي في دراما رمضان المقبل 2021، بعمل كوميدي مع مواطنه النجم فايز المالكي، وذلك بعد غياب لسنوات عن المشاركة بعمل يجمع بينهما.

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ولكن المالكي لن يشارك في المسلسل الجديد بكامل حلقاته بل سيكون مع زميله في مسلسل "طاش ما طاش" بثلاثة حلقات فقط، تلبية منه لطلب خاص من زميله القصبي بالمشاركة، بحكم صداقتهما.



وكان الحساب الخاص بالمسلسل التاريخي "العاصوف" نشر عبر موقع "تويتر"، صورة من كواليس التحضيرات الجارية للعمل جمعت ناصر وفايز وبجوارهما المخرج العراقي أوس الشرقي.



وأوضح الحساب بعض المعلومات عن العمل، لافتين الى أنه عمل كوميدي سيُعرض في رمضان 2021، ويتم تصويره في دبي وسيكون من تأليف مجموعة من الأشخاص بما بات يعرف بورشة نص.



والمسلسل سيكون بأسلوب "ست كوم" حلقاته متصلة منفصلة ويتم يوميا طرح مواضيع جديدة، حرص فريق العمل على أن تكون مختلفة ولم يسبق التطرّق لها دراميا من أجل الابتعاد عن التكرار، وسيشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات السعوديين، منهم: راشد الشمراني، وعبدالإله السناني، وإلهام علي وحبيب الحبيب وغيرهم، ومن إخراج أوس الشرقي.



يذكر أن المالكي بدأ في تحضير عمل جديد تشير بعض المصادر إلى أنه سيكون لصالح قناة التلفزيون السعودي.

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