الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

400 مصابا بكورونا في المستشفيات الخاصة

الأمانة: 760 زيارة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع

قصة مأساوية من عمان .. أربعيني وشقيقته يعيشان بقسوة الفقر

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

أمانة عمان لـ الوكيل : لا أعمال تخريب جديدة لمرافق الباص السريع

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 12:19 م

ناصر القصبي في عمل كوميدي جديد !

جماهير-الهلال-ونجم-طاش-ما-طاش


الوكيل الاخباري - يعود الفنان السعودي ناصر القصبي في دراما رمضان المقبل 2021، بعمل كوميدي مع مواطنه النجم فايز المالكي، وذلك بعد غياب لسنوات عن المشاركة بعمل يجمع بينهما.

اضافة اعلان

ولكن المالكي لن يشارك في المسلسل الجديد بكامل حلقاته بل سيكون مع زميله في مسلسل "طاش ما طاش" بثلاثة حلقات فقط، تلبية منه لطلب خاص من زميله القصبي بالمشاركة، بحكم صداقتهما.


وكان الحساب الخاص بالمسلسل التاريخي "العاصوف" نشر عبر موقع "تويتر"، صورة من كواليس التحضيرات الجارية للعمل جمعت ناصر وفايز وبجوارهما المخرج العراقي أوس الشرقي.


وأوضح الحساب بعض المعلومات عن العمل، لافتين الى أنه عمل كوميدي سيُعرض في رمضان 2021، ويتم تصويره في دبي وسيكون من تأليف مجموعة من الأشخاص بما بات يعرف بورشة نص.


والمسلسل سيكون بأسلوب "ست كوم" حلقاته متصلة منفصلة ويتم يوميا طرح مواضيع جديدة، حرص فريق العمل على أن تكون مختلفة ولم يسبق التطرّق لها دراميا من أجل الابتعاد عن التكرار، وسيشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات السعوديين، منهم: راشد الشمراني، وعبدالإله السناني، وإلهام علي وحبيب الحبيب وغيرهم، ومن إخراج أوس الشرقي.


يذكر أن المالكي بدأ في تحضير عمل جديد تشير بعض المصادر إلى أنه سيكون لصالح قناة التلفزيون السعودي.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مشاري-البلام-في-منزله-1

فنان كويتي يثير ضجة بعد إصابته بكورونا أثناء تلقيه اللقاح.. صورة

b05cf449-e453-4a1b-8a92-3966a717d57e_16x9_1200x676

إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

1030150_0

شائعات حول إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

43852

إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.. وهذه حالته الصحية

746cb23f-2a90-48c7-959f-a11e2a1c9d75_16x9_1200x676

مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

4134723_1558382017

تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني بعد اصابتها بكورونا!

أخبار متعلقة
F898CE07-D3AB-4534-9AE2-C5512F3940E5-630x630

الفنانة التركية الشهيرة بـ'لميس' تثير الجدل بانضمامها لمسلسل ابنة السفير!.. صورة

0decc93f49eea170c2517e88b69dab41

تيم حسن يثير الجدل بمقطع فيديو جديد.. هذا ما كشفه.. شاهد

6b031981ec880fbcadd498a91ef7dc1f

فنان أردني شهير يثير الجدل بنشر فيديو لزفافه بشكل مفاجئ!.. شاهد

image

إصابة الفنان المصري سيد رجب بفيروس بكورونا

18-08-20-470318354

صورة جديدة للفنانة هنا الزاهد تشعل مواقع التواصل.. شاهد

feed_provider_bab9dc9f60f419504eccbf9504f839baa17dbe70-190419010100

أول فنانة ضحية لمقلب رامز جلال الجديد الذي سيعرض قريبا!.. صور