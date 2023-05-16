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الثلاثاء، 16-05-2023 04:18 م

ناقد ينصح ياسمين عبدالعزيز بالانفصال عن أحمد العوضي.. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري- طالب الناقد الفني طارق الشناوي الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي بالانفصال فنياً بعد مسلسل "ضرب نار".

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وقال الشناوي، في تصريحات صحفية، إن ما فعلته ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي لم تفعله فاتن حمامة لعمر الشريف، متحديًا أن يكون هناك عمل لفاتن وعمر، كان عمر الشريف هو البطل المحوري وهي بجانبه.


وأضاف: "مشكلة ياسمين عبدالعزيز أنها مستعدة أن يكون العوضي البطل المحوري وهي تكون بجانبه، لذلك يجب على كل من العوضي وياسمين الانفصال فنياً".

ووجه الشناوي عدة نصائح لعدد من النجمات أيضا، ومنهن الفنانة غادة عبدالرازق حيث نصحها بأن تفكر في البطولة المشتركة حتى تستمر، وذلك بعد تقديمها مسلسل "تلت التلاتة"، وظهرت فيه بثلاث شخصيات.

 

العين الاخبارية

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