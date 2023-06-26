نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل زفافهما -فيديو

الوكيل الإخباري- احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، امس، حفل زفاف في لبنان، اشعلت خلاله الاجواء، حيث قدمت باقة مميزة من اغنياتها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، اذ راحوا يتراقصون ويرددون كلمات الاغنية بعفوية.



وفي التفاصيل، فاجأت نانسي العروسين بدخولها المفاجئ على المسرح، معلنة انهما صديقيها وهي ليست متواجدة في الزفاف بصفتها فنانة، انما بكونها صديقة وتريد أن تفرح بزفافهما، وارتأت ان الطريقة الانسب لتقديم التهاني لهما كانت ان تغني بصوتها اجمل اغنياتها التي اشعلت من خلالها الاجواء.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت نانسي في احداها وهي تقول للعروسين: "انا اليوم مش نانسي عجرم، انا صديقتكن"، لتباشر بعدها بالغناء بينما راح العروسين يرقصان بحماس شديد ورومنسية عالية.





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