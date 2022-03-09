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الأربعاء، 09-03-2022 10:52 ص

نبيل الحلفاوي يكشف سر ابتعاده عن الجمهور

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان نبيل الحلفاوي القلق لدى جمهوره الذي اعتاد على التواصل معه، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وذلك بسبب إحجامه الفترة الماضية عن التعليق على أحداث عدة حصلت بدون أي ذكر للأسباب، خصوصاً أنه يشاركهم بالتعليق على الموضوعات التي تشغل بالهم، وخاصة في ما يتعلق بكرة القدم، سواء توقعاته لمباريات النادي الأهلي الذي يشجعه، أو تعليقاته على كل الفِرق المصرية ومباريات المنتخب المصري.

وبمجرد أن لاحظ الجمهور غياب الحلفاوي عن التفاعل عبر السوشال ميديا، حتى بدأت أسئلتهم ورسائلهم تنتشر في محاولة للاطمئنان عليه.

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وكشف الحلفاوي سبب غيابه وردّ على سؤال أحد متابعيه قائلاً: "ظروف عائلية صعبة ربنا كريم".


وحرص على توجيه الشكر الى الرسائل التي تلقاها من جمهوره كاتباً: "شكرا على دعواتكم. وقاكم الله كل سوء".

 

لها

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