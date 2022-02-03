نجلاء بدر غاضبة من الضرائب على ظهور الفنانين في البرامج

الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة نجلاء بدر عن غضبها واستيائها الشديد، بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين في البرامج الإذاعية، وكتبت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "يعني إيه ندفع ضريبة القيمة المضافة على برامج مأخدناش فيها فلوس... مش فاهمة يعني إحنا هاندفع فلوس بالإكراه".



وتلقت نجلاء ردوداً وتعليقات من عدد من الفنانين يعلنون تضامنهم مع حالة الغضب التي اعترتها، حيث علّقت الفنانة نشوى مصطفى على منشور نجلاء قائلةً: "حصل معايا ودفعت وحرّمت أطلع في برامج مجاملة ببلاش".

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