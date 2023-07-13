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الخميس، 13-07-2023 07:36 م

نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية

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الوكيل الاخباري - نشر المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" مقطع فيديو كشف من خلاله تطورات حالته الصحية بعد 160 يوماً من إصابته بمتلازمة "ميلر فيشر"، وبدء استجابته للعلاج.

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وظهر ثروت في الفيديو وهو يبكي متأثراً بعد تمكّنه من الوقوف على قدمه، وعلّق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم النهاردة بعد 160 يوم صراع مع متلازمة ميلر فيشر، أول يوم أنجح إني أقف تاني على رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات".


وأضاف: "اتعلمت كتير من اختبار ربنا ليا، اتعلمت الرضا والحمد على كل حال وإن ستر ربنا علينا فوق كل شيء ومدى تحملك بيجي معاه كرمه ليك فالآخر وإنه مش هيخذلك طول ما أنت مسلّم أمرك وإن عادي ممكن أبتدي تاني كل حاجة من الأول وإن لسه في أمل طول ما في حياة. ربنا ألهمني في أول الإصابة وده خلاني أوثق الاختبار ده من أول يوم حتى الآن، وده عشان أول ما أقوم إن شاء الله أتمنى أكون سبب في التوعية لمثل هذه الأمراض النادرة وإزاي لو لقدر الله اتصابت أنت بيها أو حد قريب منك تتعامل معاه إزاي لأن جزء كبير من التعافي هو الحالة النفسية للمصاب".


وتابع حديثه موضحاً: "حابب أقول حاجة من قلبي بجد، الكرم اللي ربنا كرمني بيه ده نوّر لي حاجات كتيرة، خلاني اقعد مع نفسي أقيمها وعرفني قيمة نعمة نعمة هو مديهالي زي إني أدخل الحمام لوحدي أو أعرف آكل لوحدي أو أمشي خطوة أو حتى أتحكم في جسمي واللي معظم الناس ماتعرفوش أني كنت فقدت بصري لأسابيع في عيني اليسرى وفقدت القدرة على التحكم فالكلام لأكثر من شهر... كل يوم كنت بسأل نفسي وأنا في ظروفي دي لو ربنا افتكرني هو أنا قدمت إيه لكل اللي حواليا؟، ووصلت دلوقتي إن بقى عندي هدف أكبر من إني أنجح أو أشتغل لنفسي بس، خلي عندي إحساس بحاجات قيمتها لما دخلت فيها وحسيت بيها زي مثلًا واحد جاله المرض اللي صابني ومش عارف وفاكر إن عنده مرض تاني وتوفي عشان عنصر الوقت لم يسعفه أو مريض تاني عرف التشخيص ومعهوش فلوس العلاج نظرًا لأن العلاج بتاع الأمراض المناعية زي حقن الأجسام المضادة غالية جدًا.. إن شاء الله قريباً جدًا هقول عن حاجة شغال عليها هتخفف المعاناة عن أي حد محتاج مساندة أو مساعدة ويا رب ربني يقدرني وماشوفش حد يدخل في اختبار زي اللي أنا مريت بيه".


واختتم أحمد ثروت حديثه بالقول: "أخيراً حابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب إني أقف تاني على رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا، ودعواتكم ليا لإتمام الشفاء على خير ويا رب يكون ربنا جعل مني بعد اختباره ده إنسان أفضل".


 




 

 


 

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