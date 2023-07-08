الموت يفجع الفنان اللبناني غدي في والدته

الوكيل الإخباري - فُجع الفنان اللبناني غدي بوفاة والدته دون الكشف عن أسباب الوفاة.

اضافة اعلان



وأعلن الفنان اللبناني غدي الحداد عن وفاة والدته وخيم اللون الأسود على صفحته الشخصية في فيسبوك، وكتب ناعياً والدته بكلمات مؤثرة: "الله معك يا حنونة يا جبارة يا ملكة يا مُحبة ويا محبوبة ويا عمري كله".



وأضاف: "رح تضلك شمعة حياتي والإنسانة يلي بفتخر فيها وبشوف حالي فيها وقصصك ومزحاتك وضحكاتك رغم وجعك كل هالسنين ونصايحك رح تضل ترافقني بكل يلي باقي من حياتي لحد ما نرجع نلتقي".



وتابع: "أنتِ يلي متلك ما بموتوا يا أمي، ناطرك كل ليلة تزوريني بمنامي وتخبريني شو عاملة فوق بالسما مع الملائكة مطرح يلي ما في وجع لانو كفاكي وجع على طول ٤٠ سنة".

