السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

هام من التربية: بشأن ورقة اسئلة التوجيهي ودفتر الإجابات

منحة بـ 4.7 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البلديات في الأردن

ذهبية جديدة للأردن في ألعاب الجزائر

طالب أردني يكتب القرآن كاملا بخط يده -صور

23488 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة داخل محطة الزميلة الأمنية

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب عمر حمدان ملكاوي بحادث سير

اغتصاب الطفلة لين.. ماذا يقول القانون اللبناني؟

وفاة مدير قاعة امتحان توجيهي في عجلون

السير توجه رسالة هامة لكافة السائقين

السبت، 08-07-2023 09:45 م

الموت يفجع الفنان اللبناني غدي في والدته

44


الوكيل الإخباري - فُجع الفنان اللبناني غدي بوفاة والدته دون الكشف عن أسباب الوفاة.

اضافة اعلان


وأعلن الفنان اللبناني غدي الحداد عن وفاة والدته وخيم اللون الأسود على صفحته الشخصية في فيسبوك، وكتب ناعياً والدته بكلمات مؤثرة: "الله معك يا حنونة يا جبارة يا ملكة يا مُحبة ويا محبوبة ويا عمري كله".


وأضاف: "رح تضلك شمعة حياتي والإنسانة يلي بفتخر فيها وبشوف حالي فيها وقصصك ومزحاتك وضحكاتك رغم وجعك كل هالسنين ونصايحك رح تضل ترافقني بكل يلي باقي من حياتي لحد ما نرجع نلتقي".


وتابع: "أنتِ يلي متلك ما بموتوا يا أمي، ناطرك كل ليلة تزوريني بمنامي وتخبريني شو عاملة فوق بالسما مع الملائكة مطرح يلي ما في وجع لانو كفاكي وجع على طول ٤٠ سنة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023119048623866263

الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

main_image64a96e0bb617d

محمد هنيدي يسخر من هذا الأمر

888888888888

انتقادات لاذعة لجاكي شان بعد تخليه عن ابنته

202377163626455L4

فيديو- شيرين عبدالوهاب وإليسا تغنيان بالتركي

2023781455981QE

عمرو أديب يكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام

202378151550405E9

شاهد: كاظم الساهر يفاجئ جمهور الدار البيضاء بحفيدتيه

أخبار متعلقة
Doc-P-453835-638244117283972695

فيديو- تامر حسني يستذكر بسمة بوسيل .. هذا ما قاله

front-170822-wasuf

فيديو لـ جورج وسوف يتصدر حديث المتابعين.. إليكم ما فعله قبل حفله

فنانة-شهيرة-780x470

الموت يفجع نجمة لبنانية مشهورة بوفاة والدها - صورة

blob_605973_original

بعد غياب لسنوات طويلة... مفاجأة مميّزة من عمرو دياب للجمهور اللبناني

ز

وفاة إعلامية مصرية شهيرة

7777777777

تعرّض فنان مصري معروف لحادث سير وهذه حالته الصحية - صورة