نجل محمود عبد العزيز يكشف وصيته

الوكيل الإخباري-عبر أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن سعادتهم بتكريم اسمه ومشواره الفني الحافل خلال مهرجان القاهرة للدراما لتقديمه العديد من الأعمال المميزة، وظهر التأثر الشديد على أبناءه الفنان محمد محمود عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز خلال استلام الجائزة.



وكشف محمد محمود عبد العزيز عن وصية والده قبل رحيله، معتبراً أن تكريم اسم والده دليلاً على استمرار وجوده وتذكر الجميع له من خلال أعماله.



وتابع قائلاً: "دايما عندي حالة مع أبويا غريبة شوية، وببقى مش قادر أتكلم.. يسعدني جدا أنه ما زال موجود، ويمكن ده السر فإني موجود وعارف أعيش، إني عارف أنه لسه موجود".



وأوضح أنه كان يشعر بالخوف في بداية عمله بالإنتاج مع والده من أن يقدم أعمال دون المستوى إلا أن عرضها ضمن رصيده الفني سبب له السعادة.



وعن وصية والده الفنان الراحل، قال محمد محمود عبد العزيز: "الجايزة دي بهديها لبلدي مصر.. مصر حلوة أوي حبوها جدا ودي وصية أبويا ليا، أبي كان حقيقي ومحب وصادق في كل ما قدم ورغم غيابه منذ ما يقرب من الـ 7 سنوات الآن إلا أنه مازال موجود ومؤثر".



وأنهى حديثه قائلاً: "شكرًا لمحمود عبد العزيز النجم والإنسان والأب وأتمنى أن نكون دائمًا عند حسن ظن حضرتك إلى أن نلتقي ان شاء الله".



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