نجمة خليجية تكشف إصابتها بالتصلب اللويحي

الوكيل الإخباري- فجّرت الفنانة البحرينية حنان رضا مفاجأة صادمة، حين كشفت عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي منذ سنوات عدّة.

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وقالت المغنية الخليجية خلال حلولها ضيفةً على برنامج "عالسيف" المذاع على قناة atv الكويتية، إن تشخيصها بالمرض الخطِر تمّ خلال جائحة كورونا.



وأضافت: "قالوا لي إنت مصابة بالـ Ms روحي سوّي فحوصات، أول حاجة جت على بالي إنه تحليل دم، بس لا فجأة أخدوا عينة من نخاعي،وتخرجت من المستشفى وما قدرت اوقف "



وأشارت حنان رضا إلى مساندة صديقاتها لها بالقول: "أيام الحظر الكلي كانوا بالدور اللي تقدر تطلع لي من سبعة ثماني تسعة واللي بعدها، لأني كنت مقعدة فترة على وجهي أيام علاج الكورتيزون".



وأكدت أن المرض الذي وصفته بـ"العميق"، زاد من صبرها وقوّى إيمانها بالله.



يُذكر أن شهرة حنان رضا عربياً بدأت مع مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول".



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