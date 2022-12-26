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الإثنين، 26-12-2022 09:39 ص

نجم " مسلسل الاختيار " يتعرض لحادث سير مروع - صورة

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان الشاب مصطفى منصور أحد أبطال مسلسل "الاختيار 2"، عن نجاته من حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة، حيث نشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، صوراً تكشف تعرض سيارته للتحطم التام وخسائر كبيرة عقب الحادث.

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وعلق مصطفى منصور على الصور بقوله: "قدر الله وما شاء فعل"، وتلقى عدداً كبيراً من التعليقات من جمهوره وزملائه للاطمئنان عليه.

يذكر أن مصطفى منصور من مواليد 1988، درس في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية‏ في القاهرة، وشارك في العديد من الأعمال أهمها دوره في مسلسلي "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، ومجوعة كبيرة من النجوم، و"أبو هيبة في جبل الحلال" بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ووفاء عامر، كما شارك أيضاً الفنان الراحل في مسلسل "رأس الغول".


كما شارك مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه"، ومسلسل "نيللى وشيرهان"، لدنيا وإيمي سمير غانم. " لها "

 


 



 




 

 


 

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