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الأحد، 11-12-2022 04:24 م

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن وفاة والدة زوجته، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

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وقال عبدالمجيد، في تغريدته: "بقلوب مؤمنة وراضيه انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدة أولادي غنيمة محمد سعود العصفور أسأل المولى أن يتغمدها برحمته ويغفرلها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".


وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي حماة الفنان متمنين لها المغفرة والرحمة.

 




 




 

 


 

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