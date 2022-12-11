الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن وفاة والدة زوجته، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وقال عبدالمجيد، في تغريدته: "بقلوب مؤمنة وراضيه انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدة أولادي غنيمة محمد سعود العصفور أسأل المولى أن يتغمدها برحمته ويغفرلها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي حماة الفنان متمنين لها المغفرة والرحمة.
بقلوب مؤمنه وراضيه انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدة أولادي غنيمة محمد سعود العصفور اسأل المولى ان يتغمدها برحمته ويغفرلها— عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) December 10, 2022
وانا لله وانا اليه راجعون