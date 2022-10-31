نجوم الفن يدعمون هيفاء وهبي ويتغزلون بجمالها-صور وفيديو

الوكيل الإخباري - حملة تنمر تعرضت لها هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار صورًا لها بملامح متغيرة، خلال حفلها الناجح الذي قدمته ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالسعودية، ورفع الحفل شعار الموسم "فوق الخيال".
وعدد من نجوم الفن اعترضوا على هذه الانتقادات بطريقتهم الخاصة
فيفي عبده تُدافع عن هيفاء وهبي:— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 30, 2022
هيفاء زي القمر وباربي.
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الجمال من الطبيعي انو يحرق عيون كتار pic.twitter.com/yXEN0SgJZY— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 30, 2022
ياسمين عز تدافع بشراسة عن هيفاء وهبي : بصوا لأدبها واحترامها بدل ما تبصوا على شكلها .. ولو أي حد اتصور بالموبايل من تحت هتطلعوا شبه العفاريت— MBC مصر (@mbcmasr) October 29, 2022
تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/Ddga0AC1c7#كلام_الناس#MBCMASR pic.twitter.com/utE7F5rfTH
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