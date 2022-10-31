نجوم الفن يدعمون هيفاء وهبي ويتغزلون بجمالها-صور وفيديو

الوكيل الإخباري - حملة تنمر تعرضت لها هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار صورًا لها بملامح متغيرة، خلال حفلها الناجح الذي قدمته ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالسعودية، ورفع الحفل شعار الموسم "فوق الخيال".





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وعدد من نجوم الفن اعترضوا على هذه الانتقادات بطريقتهم الخاصة





هيفاء زي القمر وباربي.



pic.twitter.com/Vg5ZLaWDVm فيفي عبده تُدافع عن هيفاء وهبي:هيفاء زي القمر وباربي. October 30, 2022







تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)pic.twitter.com/utE7F5rfTH #كلام_الناس #MBCMASR ياسمين عز تدافع بشراسة عن هيفاء وهبي : بصوا لأدبها واحترامها بدل ما تبصوا على شكلها .. ولو أي حد اتصور بالموبايل من تحت هتطلعوا شبه العفاريتتقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/Ddga0AC1c7 October 29, 2022

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