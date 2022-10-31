الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 10:19 ص

نجوم الفن يدعمون هيفاء وهبي ويتغزلون بجمالها-صور وفيديو

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الوكيل الإخباري - حملة تنمر تعرضت لها هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار صورًا لها بملامح متغيرة، خلال حفلها الناجح الذي قدمته ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالسعودية، ورفع الحفل شعار الموسم "فوق الخيال".

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وعدد من نجوم الفن اعترضوا على هذه الانتقادات بطريقتهم الخاصة 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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