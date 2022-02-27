نجوم الفن يشكرون السيسي لدعمه سمير صبري

الوكيل الإخباري - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دعمه للفنان سمير صبري ومكالمته الهاتفية له وتوجيهه بعلاج الفنان القدير على نفقة الدولة، معربين عن سعادتهم بهذا الخبر، لدعم ومساندة الرئيس للفن وتقديره لجهودهم في الوسط.



وأعاد عدد من النجوم، نشر بيان نقابة المهن التمثيلية، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليه بشكر الرئيس على دعمه لسمير صبري.



الفنان أمير كرارة وجه الشكر للرئيس السيسي، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، قائلًا: شكرًا سيادة الرئيس، فيما كتبت ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" قائلة: "شكرًا سيادة الرئيس على كل ما تفعله من أجل عزة وكرامة المواطن المصري ورموز الفن.. دمتم سندًا ورعاية للإبداع والمبدعين".



وعلقت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، على دعم الرئيس لسمير صبري، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قائلة: "شكرًا سيادة الرئيس".

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ووجهت إلهام شاهين الشكر للرئيس، عبر حسابها بـ"إنستغرام"، حيث قالت: "شكرًا سيادة الرئيس.. نحن فخورين جدًا بكل ما تفعله من أجل عزة وكرامة المواطن المصري.. ربنا يحميك ويبارك لك في كل خطواتك".

وعلقت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قائلة: "شكرًا سيادة الرئيس على دعمك لفنانين ورموز مصر، شكرًا لدعم سيادتك للقوة الناعمة، واهتمام القيادة السياسية، بدور الفن وتأثيره في المجتمع، شكرًا جزيلًا، حفظك الله وحفظ الله مصر.. تحيا مصر".





لها

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