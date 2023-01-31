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الثلاثاء، 31-01-2023 04:37 م

نجوى كرم في موقف طريف في الطائرة -فيديو

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الوكيل الإخباري- بدأ عدد من نجوم العالم العربي يتوافدون الى الرياض، للمشاركة في احياء حفل "صوت الارض" المخصص لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح في الرياض.

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ومن بين الفنانين، وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي نشرت على حسابها الخاص عبر انستغرام مقطع فيديو عفوي لها من الطائرة خلال توجهها الى الرياض.


وبدت نجوى في الفيديو وهي تجلس في الطائرة حيث قررت امضاء وقتها بحل لعبة "الكلمات المتقاطعة" على جريدة كانت متواجدة معها، الا انه  للمصادفة، رأت نجوى صورتها داخل اللعبة مرفقة بسؤال عن صاحبة الصورة.


وعلقت نجوى خلال الفيديو: "عجبني هيدا السؤال انة مطربة لبنانية صاحبة الصورة، مين هيي قولكن؟ انا لقيتا، بلكي تكون نجوى كرم، قولكن مغلطين؟"

 

 

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