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الثلاثاء، 14-12-2021 01:40 م

نجوى كرم وناصيف زيتون يحييان ليلة رأس السنة في دبي - صورة

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الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل جماهيري كبير بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون على مسرح "فيستيفال أرينا" في فندق إنتركونتيننتال في دبي ليلة 31 كانون الأول/ديسمبر بمناسبة رأس السنة الميلادية، ودعت كرم الجمهور لحضور الحفل فكتبت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلونا نستقبل سوا سنة 2022 بالإمارات بالفيستيفال أرينا، على أمل تكون هالسنة، سنة خير على الجميع".

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أما زيتون فطالب محبيه بإنهاء السنة بحدث مميز وعلق عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "تعوا ننهيا هيك بتميز ونحتفل بسنة".

 


 

المصدر - الفن 

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