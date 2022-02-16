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الأربعاء، 16-02-2022 01:15 م

ندى الكامل تثير الجدل حول عودتها الى أحمد الفيشاوي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته ندى الكامل جدلاً وحيرة لدى المتابعين، بعد نشر الأخيرة مقطع فيديو، بدت فيه وهي تحتفل بعيد الحب.

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وكشفت الكامل عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب"، والتي تقول كلماتها: "شو حلو آخر الحب وأولو، والله لو بيدي بصراحة أنا اخطفه من هلو".

 

كما أعاد أحمد الفيشاوي متابعة طليقته على موقع "إنستغرام" ليزيد الجدل حول عودتهما إلى بعضهما.

 

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