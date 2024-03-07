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الخميس، 07-03-2024 02:22 م

نسخة عربية من برنامج تركي شهير تقدمها ريتا حرب

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الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب، تقديمها للبرنامج التركي "قسمة ونصيب" بنسخته العربية.

وبدأت حرب منذ حوالي أسبوع تصوير حلقات برنامج "قسمة ونصيب"، في منتجع سياحي تركي بعيد عن إسطنبول، مشيرة في فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" إلى أن "قسمة ونصيب" هو النسخة العربية لبرنامج "maison d ‘amour" الذي عرض سابقاً بلغات عدة أبرزها: الكورية، والفرنسية، والتركية.

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قسمة ونصيب
"قسمة ونصيب" يندرج ضمن برامج تلفزيون الواقع ويجمع عدداً من الشبّان والشابّات من مُختلف الدول العربية، على جزيرة منعزلة بحثاً عن الحب وتتويج هذا الحبّ أمام عدسة الكاميرات.


يذكر أن "قسمة ونصيب" سيُعرض قريباً عبر "يوتيوب"

 

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