الأربعاء 05-07-2023
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الأربعاء، 05-07-2023 03:13 م

نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن فترة انفصالها عن زوجها

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الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة نسرين طافش، عن تجربة انفصالها عن زوجها مدرب الطاقة شريف شرقاوي لمدة 6 شهور، قبل أن تعود له مجددا في شهر مايو/ أيار الماضي، معربة عن حبها العميق له.

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وأكدت طافش خلال لقاء لها مع برنامج "كاربول كاراوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهوي، أن فترة الانفصال جعلت كلًّا منهما يشعر بقيمة الآخر، ومدى مشاعر الحب القوية التي تجمعهما، وعدم قدرتهما على العيش دون بعضهما.


وأضافت: "كل شيء قسمة ونصيب بالحياة، وأنا مؤمنة أنه كل شيء بيصير بحياتنا مهما كان ظاهره شر بيكون باطنه خير، دائماً فيه هدف نبيل أو رسالة أو درس لازم تتعلمه حتى تصير حياتك أحلى".

فوشيا

 




 

 


 

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