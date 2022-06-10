نصائح غريبة من سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة

الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة وجّهتها الى طلبة الثانوية العامة عبر حسابها في "تويتر"، وقالت فيها إن الثانوية العامة ليست نهاية العالم، كما أنه لا يوجد ما يُسمّى بـ"كليات القمة".



وكتبت الخشاب في رسالتها: "حبايبي اللي في ثانوية عامة، محدش يجي على نفسه خالص صحتكم بالدنيا ومش نهاية العالم ومتخلوش أي حد يؤثر بالسلب عليكم وتقدروا تثبتوا نفسكوا في أي مجال أو كلية مش شرط المسمّى القديم بتاع كليات القمة ده مفيش قمة، اللي هيشتغل ويحب اللي بيعمله هيبقى في القمة".

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وأضافت: "اعملوا بس اللي عليكم، وبلاش مقارنات خالص... كل إنسان له مجاله اللي هيقدر يبدع فيه... بلاش كلنا نتارجت حاجة معندناش شغف ليها، وبالتالي نعيش تعبانين باقي حياتنا".



يُذكر أن سمية الخشاب كانت قد تعاونت مع مطرب المهرجانات عمر كمال، من خلال أغنية "أوعدك" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، ولكن شهدت تلك الأغنية خلافاً بينهما، حيث أشار عمر كمال في تصريحات تلفزيونية إلى أن سمية الخشاب لم تلتزم ببنود عقد التعاون في هذا العمل.

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