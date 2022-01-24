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الإثنين، 24-01-2022 12:28 م

نصيحة هالة صدقي للقضاء على الملل

هالة-صدقي


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هالة صدقي، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وجهت من خلاله نصيحة لجمهورها للقضاء على الملل.

وظهر في بداية الفيديو، فتاة تقف على شاطئ البحر، وترسم منظراً طبيعاً للمياه، وقالت هالة في الفيديو إن تحب البحر جداً وكل أمنيتها كانت تتمثل في إقامتها ببيت خشبي على شاطئ البحر.

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وعلقت على الفيديو قائلة: "أجمل لوحة فنية، بحب الرسم جداً جداً الرسم بيطلع كل الطاقات السلبية اللي عندك حتى لو ما بتعرفش ترسم، جرب".

لها

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