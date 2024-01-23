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الثلاثاء، 23-01-2024 02:48 م

نقل أحمد العوضي للمستشفى بسبب أزمة صحية

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الوكيل الإخباري - تعرض النجم أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة استلزمت نقله للمستشفى منذ أيام.

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وكتب السيناريست محمود حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع Facebook: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

 

ومؤخرا، تجمع عدد من محبي الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في لفتة تكشف مدى حب الجمهور للثنائي لقراءة القرآن بنية عودتهما مرة أخرى.


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