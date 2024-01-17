الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مدير الأمن العام: انخفاض عدد الحوادث والمخالفات الخطرة منذ إنفاذ القانون الجديد

إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس

صحيفة اسرائيلية عن نتنياهو: الحرب قد تستمر حتى 2025

استهدفت 8 آليات و11 جندي اسرائيلي .. القسام تعلن عن عمليات نوعية في غزة

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

كيف تحولت صورة البطيخة إلى رمز لدعم فلسطين؟

الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

المستقلة للانتخاب تطلق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

الأربعاء، 17-01-2024 03:16 م

ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بطلاقها من أحمد العوضي

170543009030


الوكيل الإخباري - صدمة كبيرة أحدثتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.

اضافة اعلان


حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.

 

ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات .


من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته متواجدة عبر حساباته.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202411615535413GM

نجم ذا كراون يتضامن مع غزة في حفل إيمي

Emmys-logo_603045_original

جوائز إيمي 2023 : تعرفوا على القائمة الكاملة للفائزين

image (1)

الموت يغيب الفنان محمد غباشي

20220130225447434

أسرة سمير غانم.. أبرز الأعمال التي جمعت العائلة الفنية معاً

1703404711

الممثل كريم صبحي يشارك عبير نعمة في كليب 'سجّان'

main_image641c0b906ece7

سلافة معمار تعود لدراما رمضان السورية بعد غياب

أخبار متعلقة
346532

نبيلة عبيد تدعم أبطال فيلم الإسكندراني في العرض الخاص له

2150337_0

ياسمين عبد العزيز تسخر من خبيرة توقعات تنبّأت بطلاقها