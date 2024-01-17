ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بطلاقها من أحمد العوضي

الوكيل الإخباري - صدمة كبيرة أحدثتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.

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حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.

ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات .



من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته متواجدة عبر حساباته.

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