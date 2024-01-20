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السبت، 20-01-2024 12:58 م

بعد الطلاق الصادم.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطل مهاجماً

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الوكيل الإخباري - رغم مرور عدة أيام على إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تبقى التساؤلات عن السبب الحقيقي للقرار المفاجئ تشغل بال الكثيرين، وتفتح باب الاجتهادات، ما فجر غضب العائلة.

فقد هاجم وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية، الخاصة بحياة شقيقته ياسمين.

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وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بـ"انستغرام"، معلقا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والعوضي: "تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات".


وتابع: "أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة دي والقيل والقال".


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