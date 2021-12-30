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الخميس، 30-12-2021 01:56 م

نقل إلهام الفضالة إلى المستشفى بعد احتفالها بميلاد شهاب جوهر - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي ترصد نقل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بسيارة إسعاف إلى المستشفى بشكل طارئ، بعد وقت قصير على احتفالها بعيد ميلاد مواطنها وزوجها الفنان شهاب جوهر.

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ولم تُدلِ الممثلة الخليجية حتى الساعة بأي تصريح عن حالتها الصحية ونوع مرضها، ولكن جوهر قال في منشور عبر حساباته في الـ"سوشل ميديا": "دعواتكم حق إلهام، يا جماعة وايد تعبانة".

 

 

 

لها 

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