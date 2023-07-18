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الثلاثاء، 18-07-2023 01:53 م

نقيب الموسيقيين اللبنانيين يعلق على حفل عمرو دياب في بيروت

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الوكيل الإخباري- كشف فريد بوسعيد، نقيب المهن الموسيقية اللبنانية، كواليس الجدل الذي أثير في الإعلام اللبناني، حول إقامة حفل النجم عمرو دياب في بيروت الشهر المقبل.

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وقال فريد بوسعيد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "بعد الإعلان عن الحفل تحدث الإعلام عن مشكلة خاصة بصندوق التعاضد الموحد الخاص بكل النقابات الفنية وأنا أرأس هذا الصندوق، وعن أنها المشكلة الأساسية وقد تكون وراء إلغاء الحفل".

 

وأضاف: "هذا الصندوق يحصل على ضرائب بقيمة 10 % من العقود الخاصة للفنان، ونسبة من مبيعات التذاكر، والفنان قد ينص في عقده على الحصول على كامل القيمة بدون خصم الضرائب، وفي هذه الحالة يتحمل متعهد الحفل الضرائب المقررة، ونحن ليس لدينا مشكلة والمهم بالنسبة لنا الحصول على هذه النسبة أيا كان من سيدفعها، وهي مقررة بالقانون".


وتابع: "حدث اتصال بيني وبين إحدى الشخصيات المسؤولة عن دعوة عمرو دياب، وأكد التزامهم بدفع النسبة المقررة والموضوع محلول".

 

في الفن


 




 

 


 

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