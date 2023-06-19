صورة نادرة من طفولة فنان شهير تزوج ثلاثة مرات .. هل استطعتم التعرف عليه ؟

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء السوشال ميديا صورة لفنان شهير في طفولته برفقة والديه وتساءل العديد حول من يكون هذا الفنان ؟

اضافة اعلان

بالبحث تبين ان الصورة تعود للفنان عبد الباسط عبد العزيز دياب الشهير بعمرو دياب حيث ولد في محافظة ومدينة بورسعيد، وعائلته من قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ووالدته من مدينة بور سعيد المصرية.

ينتمي عمرو دياب لعائلة دياب التي تُعد من أعرق العائلات بمحافظة الشرقية، حيث تتوارث العائلة عمودية قرية سنهوت منذ قرابة 200 عام، ويظهر عمرو دياب في اعلان شهير مع عمدة القرية.



وتزوج الفنان عمرو دياب من شيرين رضا ابنة الفنان ونجم فرقة رضا الفنان محمود رضا، وأنجب منها نور”، ثم انفصل عنها وتزوج بزينة محمد عاشور وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002، وقد غنى لجميع أبنائه أغاني حملت أسمائهم، وارتبط بالفنانة دينا الشربيني لفترة من الوقت، لكن لم يعلن الطرفان تفاصيل الارتباط.

