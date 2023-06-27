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الثلاثاء، 27-06-2023 01:58 م

بعد غياب لسنوات طويلة... مفاجأة مميّزة من عمرو دياب للجمهور اللبناني

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الوكيل الإخباري- بعد غياب لأكثر من 12 عاماً عن الحفلات في لبنان، يعود النجم عمرو دياب بحفل ضخم سيقام في أسواق بيروت وسط محبيه المشتاقون لرؤيته.

وأعلن النجم المصري عن الخبر الذي شكل مفاجأة كبيرة لمحبيه في لبنان، ونشر بوستر له على السوشيال ميديا وعلق عليه بالقول: "لأول مرة منذ 12 عاماً، سيقدم الهضبة عمرو دياب عرضا مباشرا في بيروت. ستقام الحفلة الموسيقية في 19 من أغسطس” في أسواق بيروت".

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تفاعل الجمهور اللبناني بشكل واسع مع منشور "الهضبة"وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الخبر، مؤكدين انتظارهم منذ السنوات لهذا الخبر وبأنهم في غاية الحماس .

 

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