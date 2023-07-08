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السبت، 08-07-2023 01:06 م

الردّ الأول على منتقدي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مصر

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الوكيل الإخباري- واجه حفل الفنان الكبير عمرو دياب والذي يستعد لإحيائه في الساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق 11 آب (أغسطس) المقبل، انتقادات حادة من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن أسعار التذاكر والتي وصلت إحداها إلى 80 ألف جنيه مصري، بحسب عدد من المواقع الإخبارية.

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وفي التعليق الأول على تلك الانتقادات قال أحد مسؤولي الشركة المنظمة للحفل في تصريحات خاصة لـ"لها" إن الأخبار المتداولة حول هذا الأمر لا تحمل الأمانة في العرض لأن الشركة طرحت عدة فئات من التذاكر للحفل تصل إحداها إلى 600 جنيه فقط وهو مبلغ لا يعتبر كبيراً".


وتابع: "وفيما يخص المبلغ المذكور في الأخبار وهو 80 ألف جنيه فهذا المبلغ ليس للفرد كما أوحت بعض المواقع، لكنه سعر طاولة لفئة الـVIP، تشمل عشرة أفراد، أي أن سعر الفرد ثمانية آلاف جنيه، وهو أيضاً مبلغ عادي في حفلات الهضبة".
وختم المصدر بقوله: "وفئات التذاكر لحفل عمرو دياب والتي طرحتها الشركة تتكون من ثلاث فئات، الأولى بـ600 جنيه، والفئة الثانية بـ1200 جنيه، والفئة الثالثة VIP عبارة عن طاولة تضم 10 أفراد بـ80 ألف جنيه، وكل ما أرجوه من المواقع أن تتوخى الدقة في نقل الأخبار".


يذكر أن عمرو دياب سوف يحيي حفلاً يوم 14 تموز (يوليو) الجاري، ليكون حفله الأول لصيف 2023 في الساحل الشمالي.

 

 لها


 




 

 


 

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