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الثلاثاء، 10-05-2022 04:15 م

نيكولاس كيدج يجسد شخصية شهيرة في فيلمه الجديد-صورة

نيكولاس-كيج


الوكيل الإخباري-يشارك الممثل الاميركي نيكولاس كيدج في فيلم الرعب الجديد Renfield، وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صوراً له في ملابس شخصية دراكولا، في بدلة حمراء زاهية واسنان حادة واظافر طويلة.

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وضعت الصبغة السوداء على شفتيه لإضفاء شكل الموتى الاحياء على الشخصية.
كيدج الذي صفف شعره الى الخلف اضاف الى اطلالته قلادة ذهبية وخواتم وهو يلعب دور دراكولا الى جانب الممثل نيكولاس هولت. ويؤدي كيدج دور البطولة عن حياة مصاص الدماء الشهير. تفاعل المتابعون مع صورة كيدج معبرين عن حماستهم لمشاهدة الفيلم المرتقب.

 


 

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