نيللي كريم تدافع عن مسلسل فاتن أمل حربي

الوكيل الإخباري - إنتشرت في الأيام الأخيرة بعض التصريحات التي نسبة الى شيخ الأزهر عن مسلسل "فاتن أمل حربي" وتضن عبارات يصف فيها المسلسل بأنه عمل يحرّف معاني القرآن الكريم ويهدم ثوابت العقيدة".

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وقامت الممثلة المصرية نيللي كريم بتبيين حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن المسلسل، وذلك من خلال مشاركتها لمنشور صفحتها الخاصة، أعادت من خلالها نشر تدوينة لإحدى الصفحات التي تهتم بتدقبق المعلوملت ومدى صحتها حيث نفت الصفحة ما يتم نسبه للدكتور أحمد الطيب، وأكدت أن هذه التصريحات عارية عن الصحة.

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