الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 12:03 م

هجوم على درة بسبب طلبها من معجب حذف صورة التقطها لها

78-164936-dora-pregnancy-respect-life_700x400


الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة التونسية درة أثناء سيرها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى، حيث ظهرت فيه وهي تخاطب أحد معجبيها كان قد التقط صورة لها وهي تسير، مطالبةً إياه بمسح الصور التي التقطها لها.

وهاجم العديد من المتابعين على السوشال ميديا درة بسبب موقفها، معلقين عليها بأنه لا يوجد سبب لرد فعلها ومطالبتها للمعجب بمسح الصور، لكون صورها منتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض الآخر بالغرور.

المصدر - لها

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

ياسمين عبد العزيز تصدم الكثيرين بحركاتها في النادي الرياضي - فيديو

كارول-سماحة

كارول سماحة تدعم اللغة العربية على طريقتها - فيديو

medium_2021-07-30-c18b3546fa

سعد رمضان يطلق اغنية مو عيبك - فيديو

2018-09-04T121740Z_1304528069_RC160CED7150_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALALBERTHALL-CLAPTON

أديل و إد شيران في صدارة ترشيحات بريت

20170513_125608_0570

تامر حسني في أطرف موقف على المسرح في الرياض - فيديو

23-10-21-572903608

محمد رمضان يتألق بحفل جماهيري ضخم في إكسبو 2020 دبي - صور

أخبار متعلقة
7281bfc4731565da10bde730ca457e88

درة توجه نصيحة لجمهورها - صورة

f666004f-11a0-4b8b-8e7d-ace21da5c1ca

شاهد ...درة غاضبة من معجب وتطلب منه أن يحذف صورتها

52701aa9-98e2-4ad7-b986-0709d0fec5ce_16x9_1200x676

شاهد...ليلى علوي تؤدي مناسك العمرة

6822527_1547804779

هكذا وصف منذر رياحنة عودته للسينما المصرية