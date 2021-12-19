هجوم على درة بسبب طلبها من معجب حذف صورة التقطها لها

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة التونسية درة أثناء سيرها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى، حيث ظهرت فيه وهي تخاطب أحد معجبيها كان قد التقط صورة لها وهي تسير، مطالبةً إياه بمسح الصور التي التقطها لها.



وهاجم العديد من المتابعين على السوشال ميديا درة بسبب موقفها، معلقين عليها بأنه لا يوجد سبب لرد فعلها ومطالبتها للمعجب بمسح الصور، لكون صورها منتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض الآخر بالغرور.



المصدر - لها

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