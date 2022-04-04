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الإثنين، 04-04-2022 12:06 م

هجوم وانتقادات لمحمد رمضان في مسلسله بسبب أسنانه

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان محمد رمضان الجدل بعد ظهوره في أول حلقتين من مسلسله "المشوار" حيث ظهرت أسنانه ناصعة البياض، الأمر الذي عده الجمهور غير متسق مع الشخصية التي يقدمها في المسلسل، خاصة أنه يؤدي دور رجل فقير لا يملك قوت يومه، حيث ظهر رمضان بأسنان بيضاء، في مشهد أعاد للأذهان صورة أسنانه في مسلسل "البرنس" الذي قدمه في رمضان 2020، وفي مسلسل "موسى" الذي قدمه في رمضان 2021، وكانت أحداثه تدور في فترة الستينيات.

وعلق العديد من الجمهور ساخرين من أسنان محمد رمضان مؤكدين أن معجون الأسنان المطعم بالذهب له تأثيره على المسلسل.

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