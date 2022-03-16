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الأربعاء، 16-03-2022 12:59 م

محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو ثم يحذفه بعد الهجوم عليه

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو له من داخر سيارته كشف من خلاله سبب تأخر طرح أغنيته الجديدة، مشيراً إلى انشغاله في تصوير مسلسل "المشوار"، والذي من المقرر عرضه رمضان 2022 .

وظهر رمضان في الفيديو وهو يرتدي نظارة شمسية وعلق قائلاً: "الأغنية دي المفروض كنت أصورها، وبجد تصوير المسلسل مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي.. استشيروا بعض وقولوا لي أنزلها الخميس الجي؟".

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وهو ما استفز عدداً من متابعيه ليبدأوا الهجوم عليه وانتقاده بسبب الغرور الذي ينتابه، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو من حسابه.

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