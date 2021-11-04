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الخميس، 04-11-2021 12:28 م

هدى المفتي تقف أمام محمد عادل إمام في 'عمهم'

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الوكيل الإخباري - تتحضر الممثلة المصرية هدى المفتي لبدء تصوير دورها في الفيلم الذي يجمعها بـمحمد عادل إمام والذي يحمل طابع الكوميديا والأكشن بعنوان "عمهم" من إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري.

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من إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، ويشارك في بطولته أيضاً حسن مالك الذي تشارك معه أيضاً في مسلسل تحقيق، اللذان سيُعرضان قريباً على منصتين رقميتين.

 

ويشارك في بطولة فيلم عمهم أيضاً الممثلون محمود حميدة، سيد رجب، أيتن عامر ومحمد ثروت.

 

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ هدى المفتي فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 لمؤلفها أحمد مراد، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك.

 

المصدر - الفن 

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