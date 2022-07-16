السبت 16-07-2022
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السبت، 16-07-2022 12:43 م

هذا الطفل أصبح الآن من أشهر الممثلين المصريين .. هل تستطيع معرفته؟

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الوكيل الإخباري-يُصادف اليوم السبت ذكرى ميلاد الممثل المصري أحمد السعدني، الذي وُلد في 16 تموز/يوليو 1979، ويتم اليوم عامع الـ 43.

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وعلى الأثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له من طفولته، تعود لأكثر من 30 عاماً، حيث كان يرتدي بدلة شرطة. وقد تفاعل المتابعون مع الصورة، واعتبروا أن ملامح السعدني لم تتغير منذ الطفولة، وقدموا له المعايدات والتمنيات الطيبة بمناسبة عيد ميلاده.


ويُذكر أن أحمد السعدني كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "بطلوع الروح"، حيث كان يجسد شخصية "عمر"، وهو أمير جيش الرقة في داعش.

 




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