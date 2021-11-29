هذا ما قالته شريهان لنيللي وكريم عبد العزيز بعد تكريمهما

الوكيل الإخباري - هنأت النجمة القديرة شريهان صديقتها وزميلتها الفنانة الكبيرة نيللي والفنان كريم عبدالعزيز، بعد تكريمهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 43.

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وكتبت شريهان معربة عن سعادتها عبر حسابها الشخصي على"تويتر": "انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 43، وأراه بقلبي ونفسي هذا العام مهرجان استثنائي بتكريم حبيبتي الرائعة على جميع المستويات القيمة الإنسانية والفنية النجمة الرائعة حبيبتي نيللي، والنجم الرائع المبدع حبيبي الموهوب موهبة غير عادية والسهل الممتنع كريم عبد العزيز".





وأضافت شريهان: "شرفتوا وكرمتوا بفنكم ورسالتكم والتزامكم واحترامكم مهنتكم ووطنكم وشعبكم فى مصر والعالم أجمع، يليق بكم كل وأعظم".





المصدر - لها