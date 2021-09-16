هذه الشخصية لن تكون حاضرة في حارة القبة 3 - صورة

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن شخصية "غندورة" ستنتهي خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "حارة القبة" وبالتالي فغن الممثلة السورية إمارات رزق لن تكون ضمن قائمة أبطال الجزء الثالث، مكتفية بتأدية أحد أدوار البطولة في الجزء الأول والثاني، لتكون حاضرة في شهر رمضان المقبل.

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ويشهد الجزء الجديد مشاركة العديد من الممثلين الجدد مثل أمل عرفة، فراس إبراهيم، نسرين الحكيم، يزن السيد، تسنيم الباشا إضافة إلى رنا شميس التي حلت بديلة عن سلافة معمار بشخصية "ام العز".



ويستمر بعض أبطال "حارة القبة" منهم عباس النوري، محمد حداقي وفادي صبيح.





المصدر - الفن