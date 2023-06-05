الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأسرة يعقد ندوة عن حماية الأطفال في القوانين العربية

ختام بطولة مئوية الدولة بجامعة اليرموك

تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

الإثنين، 05-06-2023 03:50 م

هذه هي قصة فيلم "الحكيم" لدريد لحام

i_243863


الوكيل الإخباري-عُرض أحدث أفلام الممثل السوري دريد لحام في سوريا لأول مرة يوم 24 مايو (أيار). يتناول فيلم "الحكيم" حالة الفقد والصدمة التي عاشها كثيرون خلال الحرب الأهلية في البلاد

ويدور الفيلم حول مذكرات طبيب يعيش في ريف حمص الذي شهد قتالاً شرساً خلال الحرب.

وتكشف أحداث الفيلم التأثير النفسي للحرب على الشعب السوري الذي ما زال يعاني من الفقد والأضرار واسعة النطاق والمصاعب الاقتصادية.

اضافة اعلان


وقال المخرج السوري باسل الخطيب "هاي الأفلام عم تعمل تأثير كتير كبير وعم بيكون لها مردود معنوي علينا نحنا كسوريين، فبالتالي صار فيه رغبة أن نزيد عدد الأفلام، وبتمنى طبعا من المعنيين عن هاد الإنتاج أن يدعموا الإنتاج السينمائي بسوريا قدر الإمكان".

وأضاف لتلفزيون رويترز "الحرب اللي مرينا فيها وهاي السنوات المؤلمة، هاد شي خلاص محفور بذاكرتنا وأنا بشوف هاد واجبنا كأشخاص متاح لهم أن يعملوا مسلسلات وأفلام، واجبنا إنه نوثق ونؤرشف هذا الشيء للأجيال المقبلة".

وقبل عرض "الحكيم" في سوريا حصل الفيلم على جائزتين من مهرجاني سينما في سلطنة عُمان وإيران.


وتضررت صناعة السينما السورية بشدة بسبب سنوات القتال وعدم الاستقرار ونقص موارد الإنتاج بما في ذلك العدد المحدود من دور العرض السينمائي المتاحة في أنحاء البلاد.

وطالبت الممثلة السورية صباح الجزائري بزيادة دور العرض السينمائي في أنحاء البلاد قائلة "يعني لازم يكون فيه عندنا صالات تغطي سوريا كلها حتى الناس تشوف الأفلام اللي عم نعملها".


وقال الممثل دريد لحام "من أربع سنين بافتتاح فيلم دمشق حلب أنا وقفت وقلت إنو انتهت أحلامي الكبيرة بفيلم دمشق حلب، اكتشفت بعدين إني أنا كذاب، لأنه صار عندي أحلام صغيرة ورجعت الأحلام الصغيرة تكبر وتكبر لغاية ما صارت فيلم الحكيم".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWN_5ac12image_story

فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية

Fx2VtkmWIAA8YkQ (1)

حسين الجسمي عن حفله بالمدرج الروماني : غنينا المحبة وأنشدنا حب الأردن

elbashayer-2022-09-02_062647

بالفيديو - هكذا ردّ محمد رمضان على استغاثة رجل طلب الزواج !

FQCCdSzWYAAr7hn_814941_original

نوال الزغبي تكشف موقفها من دخول ابنتها مجال الفن

AA1ar1ij

بسمة بوسيل تهدد بالقضاء !

Fx2VtkmXoAUpcej

بحضور وزراء ..الجسمي يفتتح الحفل على انغام "يابيرقنا العالي" -فيديو

أخبار متعلقة
طط

وداع مؤثر من دريد لحام لرفيق دربه - فيديو