هشام عاشور يشارك في مسلسلات رمضان 2022

الوكيل الإخباري - يشارك الممثل المصري هشام عاشور في السباق الرمضاني، ضمن موسم المسلسلات 2022 وبأكثر من عمل درامي، ويظهر عاشور في مسلسل "يو تيرن" بطولة توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي، فادية عبدالغني، ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.



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وتدور أحداث العمل حول يارا الكردي، التي تتخلى عن وظيفتها بعد الزواج وتتعرض للكثير من الأزمات في حياتها اليومية، ونقطة تحول في حياتها بعد تعرضها لحادثة معينة وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

ويشارك هشام عاشور في مسلسل أحلام سعيدة، من بطولة شيماء سيف، غادة عادل، سامي مغاوري، يسرا، مي كساب، نور محمود، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

كما أن أحداث العمل تدور حول عدد السيدات اللواتي يتعرضن لأزمة، وتدور في إطار دراما اجتماعية كوميدية، وتلعب يسرا شخصية امرأة ارستقراطية، وغادة عادل التي لم تدخل تجربة الزواج من قبل، ومي كساب تعاني من عدم الإنجاب.



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