الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

راصد يدعو لتعطيل القطاع الخاص في يوم الانتخابات

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

وفيات الإثنين 21-3-2022

التربية: تحويل 1850 مدرسة للتعليم عن بُعد اليوم الإثنين

الإثنين، 21-03-2022 12:34 م

هشام عاشور يشارك في مسلسلات رمضان 2022

243891406_413922716856325_7723012598948501786_n


الوكيل الإخباري - يشارك الممثل المصري هشام عاشور في السباق الرمضاني، ضمن موسم المسلسلات 2022 وبأكثر من عمل درامي، ويظهر عاشور في مسلسل "يو تيرن" بطولة توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي، فادية عبدالغني، ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

اضافة اعلان

 

وتدور أحداث العمل حول يارا الكردي، التي تتخلى عن وظيفتها بعد الزواج وتتعرض للكثير من الأزمات في حياتها اليومية، ونقطة تحول في حياتها بعد تعرضها لحادثة معينة وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

 

ويشارك هشام عاشور في مسلسل أحلام سعيدة، من بطولة شيماء سيف، غادة عادل، سامي مغاوري، يسرا، مي كساب، نور محمود، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

 

كما أن أحداث العمل تدور حول عدد السيدات اللواتي يتعرضن لأزمة، وتدور في إطار دراما اجتماعية كوميدية، وتلعب يسرا شخصية امرأة ارستقراطية، وغادة عادل التي لم تدخل تجربة الزواج من قبل، ومي كساب تعاني من عدم الإنجاب.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
286844

شاهد..دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز في عيد الأم

4492901-104168910

شاهد- نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم بطريقة مميزة

9730941-1559475257

شاهد..عقد قران شام الذهبي وصورها حديث المتابعين

3325231-840643003

حقيقة طلاق معتصم النهار ولين برنجكجي

127-134552-behind-scenes-of-rahma-riyad-life_700x400

تكريم رحمة رياض في موريكس دور في مهرجان دبي-فيديو

O0MYt

شاهد .. تيم حسن يفوز بجائزة الممثل العربي للعام في حفل الموريكس دور

أخبار متعلقة
441

يسرا.. مسلسل أحلام سعيدة من النوع الكوميدي