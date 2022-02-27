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الأحد، 27-02-2022 03:51 م

يسرا.. مسلسل أحلام سعيدة من النوع الكوميدي

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية يسرا عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني “أحلام سعيدة” وقالت في لقاء تلفزيوني إنّ المسلسل الجديد بعيد كل البعد عن الدراما والغموض.

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وأشارت إلى أنّ المسلسل يتناول قصة 3 سيدات تجمعهن علاقة غريبة، لأنّ شخصياتهن متخلفة بشكلٍ كبيرٍ.

 

وسيشهد المسلسل الجديد مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال مي كساب، غادة عادل، نبيل نور الدين، شيماء سيف، ونور محمد، بالإضافة ليسرا.

 

ومسلسل ” أحلام سعيدة ” من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أنّ يسرا ظهرت في الموسم الرمضاني بمسلسل “حرب أهلية” الذي جمعها بباسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة وغيرهم.

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