هكذا إحتفل محمد رمضان بـ 20 مليون متابع - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو ينتقل وعائلته من طائرته الخاصة إلى سيارته وكتب رمضان على الفيديو محتفلاً بوصول عدد متابعيه إلى 20 مليون متابع:"20 مليون قبلة لـ 20 مليون متابع"، وأرفق الفيديو بتعلق قال فيه:"الحمد لله كل الحُب لكل متابعيني على جميع المنصات.

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لاقى الفيديو إنتشاراً واسعاً بين الرواد والمتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم له متمنيين له النجاح بكل ما يقوم به.

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