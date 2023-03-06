هكذا ردت اليسا على مطالبتها بحذف أغنيتها مع سعد لمجرد

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا في "بلو مار" في جمهورية الدومينيكان، حيث التقت جمهورها وقدمت له اجمل اغنياتها وسط تفاعل كبير من الحضور الذي راح يردد الاغنيات ضمن اجواء حماسية مميزة.

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اللافت كان تقديم اليسا اغنيتها "من اول دقيقة" التي جمعتها بالفنان المغربي سعد لمجرد، واثارت موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم بسجن لمجرد بتهمة اغتصابه شابة فرنسية في احدى فناديق باريس عام 2016.



وبعد تقديم اليسا الاغنية مباشرة على المسرح، اعتبر المتابعون ان ما فعلته بمثابة رد واضح وصريح منها على كل ما قيل، ومقدّمة جواباً شافياً وواضحاً بأنها لا تنوي حذف الأغنية.



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