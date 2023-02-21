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الثلاثاء، 21-02-2023 02:25 م

هكذا ردّت دنيا بطمة على سخرية طليقها من شكل وجهها

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الوكيل الإخباري- رغم الضجة التي أحدثها على السوشيال ميديا بسخريته من شكل وجهها بعد التجميل، حرصت الفنانة دنيا بطمة على تجاهل ما نشره طليقها المنتج البحريني محمد الترك وعدم الردّ بشكل مباشر على طريقته الجارحة في انتقاد شكل ذقنها بعد العملية.

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واكتفت الفنانة المغربية بنشر صورة تعبيرية عبر خاصية "الستوريز" كُتب فيها: "وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء فلن يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.

للتذكير فقط هناك الله". ورأى الكثير من محبيها هذا الكلام ردّاً غير مباشر على الترك.

ولم تتأثر دنيا بتشبيه الترك لوجهها بالكوع ولا بطريقته الساخرة في رسم وجه على قدم وتشبيهه بوجهها بعد عملية الذقن التي خضعت لها وغيّرت من ملامح وجهها بالكامل، فنشرت مجموعة صور استعرضت خلالها أناقتها بفستان قصير وبكم واحد باللون الأخضر ونسّقته بطريقة ناعمة مع بعض المجوهرات المناسبة.


وحرصت دنيا بطمة على إظهار وجهها بمكياج قوي يُبرز التغيّر الكبير الذي حدث لملامحها بعد عملية التجميل، ونالت الصور إعجاب محبيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أثنى على التعديلات التي خضعت لها ووصفها بالجميلة، ومَن انتقد مبالغتها في التجميل والتي جعلتها امرأة أخرى بملامح مختلفة تماماً.

 

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