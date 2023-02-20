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الإثنين، 20-02-2023 01:21 م

محمد الترك يسخر من ملامح دنيا بطمة -صورة

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الوكيل الإخباري- سخر محمد الترك من ملامح دنيا بطمة، ونشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات صورة شبه فيها ملامح طليقته بالكوع.

وقبل أيام أحدثت دنيا بطمة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بصورة أبرزت تبدل ملامحها مجدداً، حيث ظهرت بذقن مدبب للغاية عرضها للسخرية، ليعلق طليقها بكلمات: "كوع بيتميلح".

نشر محمد الترك، عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات صورة لكوع رجل ورسم عليها بالقلم عينين وأنف وفك ليبدو أن الكوع هو ذقن دنيا بطمة في محاولة منه للسخرية من طليقته.

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وعلق محمد الترك على الصورة بكلمات: "يخربيت الصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية" ويستكمل تعليقها بوجوه ضاحكة.



ليالينا

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